Экономика

СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ
РБК
20:49

На покупку украинской «дочки» ВТБ, которую Нацбанк Украины (НБУ) в конце ноября назвал неплатежеспособной, претендуют три крупных игрока, пишет в четверг газета «Коммерсантъ». По данным издания, это Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ), украинский Альфа-банк и ТАСкомбанк.
РБК20:49

Подробнее о событии

СМИ узнали о трех претендентах на покупку «ВТБ Украина»

Ведомости21:30

СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ

РБК20:49

За украинским ВТБ выстроилась очередь

Коммерсантъ17:56

Украинскую «дочку» ВТБ может купить Таскомбанк бизнесмена Тигипко

Rambler News Service04:53

Таскомбанк Тигипко претендует на покупку украинской «дочки» ВТБ

ПРАЙМ04:33
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Экономика

Росстат улучшил оценку роста экономики России

Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Обновлено в 10:04
Энергетика

«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге

«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено в 10:05
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту

В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:56
Экономика

Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов

Обновлено в 10:44
Хоккей

КХЛ зафиксировала снижение госфинансирования

Значительная часть итогового документа совещания посвящена ее финансовому положению, зафиксированному проведенным КХЛ анализом.
Обновлено в 17:56
Экономика

Московские провайдеры поднимают цены на интернет

Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.
Обновлено в 17:56
Экономика

Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово

Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено в 07:42
Экономика

Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году

В 2019 году в Испании будет повышен минимальный размер оплаты труда на 22% с €736 до €900.
Обновлено в 20:00
Экономика

Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»

Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей

В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика

На Уолл-стрит продолжает царить «умеренный оптимизм»

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 138,85 пункта (0,57%), до 24 509,09 пункта.
Обновлено в 10:39
Экономика

Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Обновлено в 06:59
Экономика

МВД закупит партию мощных электрошокеров

Согласно контракту, компания обязана поставить ведомству 8 тыс. 99 комплектов электрошокеров на сумму 80,8 млн рублей (стоимость одного комплекта - 9977 руб.) в два этапа - 1500 комплектов до 20 декабря этого года и 6600 - до 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 04:09
Экономика

Опрос выявил, сколько работодателей готовы повысить зарплату

Сервис rabota.ru для работодателей провел опрос и выяснил, сколько работодателей готовы поднять зарплату сотрудникам в следующем году.
Обновлено в 12:56
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Сергей Леонидович Тигипко
Украинский политик
Украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины. В 1992-1997 годах был председателем правления Приватбанка.
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