Политика

СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в РадуРБК 07:53

Ранее пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева назвала фейком появившийся в украинских СМИ указ о роспуске Рады. По решению Верховной рады инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Выборы президента на Украине прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле

Российская газета08:10

Досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться 14 июля

Говорит Москва06:01

Стала известна возможная дата досрочных выборов в Раду

Московский Комсомолец06:49

СМИ: Досрочные выборы в Раду могут назначить на 14 июля

RT на русском05:59

СМИ: на Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Верховную раду

ТАСС05:38

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Газета.Ru06:05

СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду

РБК07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов

Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Обновлено в 11:55
Политика

Саакашвили дал Зеленскому первый совет о России

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, осуждённая в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы иноагентом», записала видеообращение из тюрьмы.
Обновлено в 12:22
Авто

Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Дни «Тахрир аш-Шам» в Сирии сочтены, считает политолог Шаповалов

Главарь террористической коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам" (подконтрольна запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусре1") Абу Мухаммед аль-Джулани попросил о помощи главарей формирований "Свободной сирийской армии", поскольку его группировка понесла большие потери в боях с армией Сирии на юге идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 11:48
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Футбол

Бэйл заявил, что не уйдет из «Реала», пока ему не заплатят 50 млн

Обновлено в 11:03
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Культура

В Тамбове протанцевал флешмоб, посвящённый Наталии Орейро

В тамбовском флешмобе смогли оторваться не только участники коллектива «В Мире Танца», но и члены Молодёжного совета гордумы, иностранные студенты ТГУ, а также самые смелые и непринуждённые посетители парка.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Недостаток спорта влияет на женскую смертность

Американские исследователи рассказали, что недостаток спорта может сильно повлиять на смертность женщин.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Футбол

Гвардиола раскритиковал оформившего хет-трик игрока

После игры специалист достаточно жестко раскритиковал игрока за ошибки в некоторых эпизодах.
Обновлено в 01:26
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:09
Музыка

Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале Евровидения

Обновлено в 03:16
Футбол

«Динамо» упустило победу над «Енисеем»

Обновлено в 08:55
Общество

Названы три самых посещаемых места в «Ночь музеев» в Петербурге

Обновлено в 10:04
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Хоккей

Почему Овечкин мало забивает в сборной России на ЧМ-2019

В Братиславе сборная России за пять матчей забила шесть голов в большинстве, и все они на счету спецбригады Малкина, которая и разыгрывает шайбу разнообразнее, и активнее задействует в розыгрыше всех игроков.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Гаване автомобиль протаранил гулявших на набережной людей

Обновлено в 12:09
Футбол

Представлена сетка финала Кубка России по киберфутболу

Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России представили турнирную сетку финальной стадии Кубка России по киберфутболу.
Обновлено 17 мая в 14:44
Футбол

Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Единоборства

Появилось видео победного нокаута Уайлдера в бою с Бризилом

Видео победного нокаута было опубликовано на просторах социальных сетей.
Обновлено в 04:32
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное