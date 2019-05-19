Политика
СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в РадуРБК 07:53
Ранее пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева назвала фейком появившийся в украинских СМИ указ о роспуске Рады. По решению Верховной рады инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Выборы президента на Украине прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля.
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Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Обновлено в 11:55
Политика
Саакашвили дал Зеленскому первый совет о России
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Россиянка Мария Бутина, осуждённая в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы иноагентом», записала видеообращение из тюрьмы.
Обновлено в 12:22
Авто
Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Дни «Тахрир аш-Шам» в Сирии сочтены, считает политолог Шаповалов
Главарь террористической коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам" (подконтрольна запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусре1") Абу Мухаммед аль-Джулани попросил о помощи главарей формирований "Свободной сирийской армии", поскольку его группировка понесла большие потери в боях с армией Сирии на юге идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 11:48
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Культура
В Тамбове протанцевал флешмоб, посвящённый Наталии Орейро
В тамбовском флешмобе смогли оторваться не только участники коллектива «В Мире Танца», но и члены Молодёжного совета гордумы, иностранные студенты ТГУ, а также самые смелые и непринуждённые посетители парка.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Недостаток спорта влияет на женскую смертность
Американские исследователи рассказали, что недостаток спорта может сильно повлиять на смертность женщин.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Футбол
Гвардиола раскритиковал оформившего хет-трик игрока
После игры специалист достаточно жестко раскритиковал игрока за ошибки в некоторых эпизодах.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:09
Футбол
«Динамо» упустило победу над «Енисеем»
Обновлено в 08:55
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Хоккей
Почему Овечкин мало забивает в сборной России на ЧМ-2019
В Братиславе сборная России за пять матчей забила шесть голов в большинстве, и все они на счету спецбригады Малкина, которая и разыгрывает шайбу разнообразнее, и активнее задействует в розыгрыше всех игроков.
Обновлено в 08:45
Футбол
Представлена сетка финала Кубка России по киберфутболу
Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России представили турнирную сетку финальной стадии Кубка России по киберфутболу.
Обновлено 17 мая в 14:44
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Единоборства
Появилось видео победного нокаута Уайлдера в бою с Бризилом
Видео победного нокаута было опубликовано на просторах социальных сетей.
Обновлено в 04:32
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16