Политика
СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в РадуРБК 07:53
Ранее пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева назвала фейком появившийся в украинских СМИ указ о роспуске Рады. По решению Верховной рады инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Выборы президента на Украине прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля.
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Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась поклонникам в ненависти к весам
Анна Седокова опубликовала очередной пост в социальной сети Instagram, признавшись в ненависти к весам.
Обновлено в 07:27
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций
Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
Названы самые надежные автомобили с пробегом
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Политика
В Австрии произошло «политическое землетрясение»
Досрочные парламентские выборы в Австрии — главный результат скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которому пришлось в результате уйти в отставку.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Продукты в рационе волгоградцев могут вызвать гормональный дисбаланс
Нарушения в работе организма сегодня могут вызвать внешняя среда и образ жизни. Но важное влияние оказывает и питание.
Обновлено в 04:39
Футбол
УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Спорт
Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы
Россиянка Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 08:40
Спорт
Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года
Ранее сообщалось, что Вербов завершит карьеру после текущего сезона и возглавит вторую сборную России на Универсиаде-2019.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Теннис
Джокович и Надаль встретятся в финале «Мастерса» в Риме
Первая ракетка планеты Новак Джокович в полуфинале "Мастерса" в Риме (Италия) победил аргентинца Диего Шварцмана, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Авто
В продаже появился особый Ford Mustang GT
Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Анапе тушат крупный пожар в кафе
Обновлено в 08:54
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Локомотив» не покорился «Уралу»
Не удалось "Уралу" победить московский "Локомотив" в 29 туре РПЛ – по сути репетиции финала Кубка России.
Обновлено в 08:26
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58