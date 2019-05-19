Политика
СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президентаНародные новости 07:00
Ранее ряд СМИ сообщал, что первым президентским указом Зеленского станет роспуск парламента. Некоторые издания даже публиковали соответствующий документ, но в команде избранного президента тогда информацию назвали ложью.
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Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову
Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.
Обновлено в 09:52
Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и сохранило место в РПЛ
Футболисты московского "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде сыграли вничью с красноярским "Енисеем".
Обновлено в 09:45
Политика
Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен
Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.
Обновлено в 05:14
Политика
Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Политика
Новак: Россия 20 мая начнёт прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу 20 мая.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Музыка
Что говорят зрители о выступлении Лазарева на Евровидении
Обновлено в 04:23
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Религия
Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье
Обновлено в 08:29
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Известно, что 20 мая в 21:00 телеканал HBO покажет финальную серию одного из самых популярных историй современности.
Обновлено в 06:50
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США
Обновлено в 06:39
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Авто
Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ
Обновлено в 07:00