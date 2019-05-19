Политика

СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президентаНародные новости 07:00

Ранее ряд СМИ сообщал, что первым президентским указом Зеленского станет роспуск парламента. Некоторые издания даже публиковали соответствующий документ, но в команде избранного президента тогда информацию назвали ложью.
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СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле

Российская газета08:10

СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду

РБК07:53

Стала известна возможная дата досрочных выборов в Раду

Московский Комсомолец06:49

СМИ: Досрочные выборы в Раду могут назначить на 14 июля

RT на русском05:59

СМИ: на Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Верховную раду

ТАСС05:38

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Газета.Ru06:05

Досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться 14 июля

Говорит Москва06:01
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Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову

Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.
Обновлено в 09:52
Футбол

Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи

Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»

В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и сохранило место в РПЛ

Футболисты московского "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде сыграли вничью с красноярским "Енисеем".
Обновлено в 09:45
Политика

Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.
Обновлено в 05:14
Политика

Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Политика

Новак: Россия 20 мая начнёт прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу 20 мая.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Общество

Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube

Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Музыка

Что говорят зрители о выступлении Лазарева на Евровидении

Обновлено в 04:23
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Религия

Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье

Обновлено в 08:29
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Известно, что 20 мая в 21:00 телеканал HBO покажет финальную серию одного из самых популярных историй современности.
Обновлено в 06:50
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт

Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля

Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США

Обновлено в 06:39
Политика

Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Авто

Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ

Обновлено в 07:00
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