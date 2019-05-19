СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президентаНародные новости 07:00

Ранее ряд СМИ сообщал, что первым президентским указом Зеленского станет роспуск парламента. Некоторые издания даже публиковали соответствующий документ, но в команде избранного президента тогда информацию назвали ложью.

СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президента

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