с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину.

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне» Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года.

Общество Pornhub снял «самое грязное порно в мире» Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".

Происшествия СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.

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Общество На родине писателя Даниила Гранина будет создан музейный комплекс Музейный комплекс памяти писателя Даниила Гранина появится в Курской области, - обещал исполняющий обязанности главы региона Роман Старовойт.

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Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Футбол Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».

Интернет Apple запретила подрядчикам прослушку аудиозаписей с Siri Компания Apple отказалась от привлечения подрядчиков для прослушивания аудиозаписей взаимодействия пользователей с голосовым помощником Siri, а также решила удалять записи разговоров по умолчанию.

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Происшествия 3 человека задержаны по делу об обрушении стены в Новосибирске По делу об обрушении стены в Новосибирске задержаны трое сотрудников подрядной организации, сообщает ТАСС.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.