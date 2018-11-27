Экономика

СМИ назвали крупнейших инвесторов из «списка Белоусова»
Полит.ру
07:40

«Полюс» вложит 507 млрд рублей собственных средств в семь проектов. В Министерстве финансов заявили, что крупный бизнес направил заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн рублей. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты.
Полит.ру07:40

Подробнее о событии

СМИ: олигархи пообещали вложить триллионы рублей в развитие страны

Версия-Саратов09:39

Крупный бизнес согласился вложить около 2 трлн рублей в инфраструктурные проекты

ФАН09:34

Власти не сумели «потрясти» металлургов. Компании из «списка Белоусова» вложатся в уже заявленные проекты

Накануне.Ru08:18

Российских олигархов раскулачат на триллионы

Lenta.ru08:15

Бизнесмены отказались раскошелиться

News.ru07:38

Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций

РБК06:31

СМИ назвали крупнейших инвесторов из «списка Белоусова»

Полит.ру07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Экономика

Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы

В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 09:44
Экономика

Владимир Потанин поборется за акции «Норникеля»

Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу «Интерроса» Владимира Потанина (владеет около 34% акций «Норникеля») и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,37% ГМК) об апелляции на решение суда, отказавшего компаниям в сделке с акциями «Норникеля» по иску «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК).
Обновлено в 09:37
Финансы

Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро

Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.
Обновлено в 09:43
Финансы

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Экономика

Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»

Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:34
Экономика

Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 08:59
Энергетика

«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме

«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Обновлено в 08:50
Экономика

Пятая часть продуктов на рынке РФ оказалась фальсификатом

Доля фальсифицированных продуктов на рынке РФ достигает 20%, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 09:31
Экономика

«Почта России» планирует открыть логистический хаб в Нижнем Новгороде

"Почта России" планирует к 2020 году построить в Нижнем Новгороде межрегиональный логистический хаб, общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 2-3 млрд рублей.
Обновлено в 09:34
Экономика

Медведев призвал ЕАЭС противостоять протекционизму на мировых рынках

Страны ЕАЭС должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции, чтобы противостоять протекционизму на мировых рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:01
Экономика

Российский бизнес оценил последствия санкций

Относительно последствий санкций в целом для российского бизнеса ответы были более пессимистичны: 44% сказали о «скорее негативном» влиянии, 15% – о «крайне негативном».
Обновлено в 08:22
Экономика

Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году

Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.
Обновлено в 09:30
Экономика

Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 09:05
Экономика

Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»

Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с "Метростроем" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.
Обновлено в 08:22
Экономика

Российская ОВК выиграла тендер Deutsche Bahn

Объединенная вагонная компания (ОВК) победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB) на поставку сочлененных фитинговых платформ Sggrs80, сообщила российская компания.
Обновлено в 08:50
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное