Экономика
СМИ назвали крупнейших инвесторов из «списка Белоусова»
СМИ назвали крупнейших инвесторов из «списка Белоусова»Полит.ру07:40
«Полюс» вложит 507 млрд рублей собственных средств в семь проектов. В Министерстве финансов заявили, что крупный бизнес направил заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн рублей. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты.
Полит.ру07:40
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Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 09:44
Экономика
Владимир Потанин поборется за акции «Норникеля»
Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу «Интерроса» Владимира Потанина (владеет около 34% акций «Норникеля») и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,37% ГМК) об апелляции на решение суда, отказавшего компаниям в сделке с акциями «Норникеля» по иску «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК).
Обновлено в 09:37
Финансы
Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро
Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.
Обновлено в 09:43
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Экономика
Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»
Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:34
Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 08:59
Энергетика
«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме
«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Обновлено в 08:50
Экономика
Пятая часть продуктов на рынке РФ оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на рынке РФ достигает 20%, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 09:31
Экономика
«Почта России» планирует открыть логистический хаб в Нижнем Новгороде
"Почта России" планирует к 2020 году построить в Нижнем Новгороде межрегиональный логистический хаб, общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 2-3 млрд рублей.
Обновлено в 09:34
Экономика
Медведев призвал ЕАЭС противостоять протекционизму на мировых рынках
Страны ЕАЭС должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции, чтобы противостоять протекционизму на мировых рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:01
Экономика
Российский бизнес оценил последствия санкций
Относительно последствий санкций в целом для российского бизнеса ответы были более пессимистичны: 44% сказали о «скорее негативном» влиянии, 15% – о «крайне негативном».
Обновлено в 08:22
Экономика
Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году
Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.
Обновлено в 09:30
Экономика
Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности
Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 09:05
Экономика
Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»
Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с "Метростроем" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.
Обновлено в 08:22
Экономика
Российская ОВК выиграла тендер Deutsche Bahn
Объединенная вагонная компания (ОВК) победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB) на поставку сочлененных фитинговых платформ Sggrs80, сообщила российская компания.
Обновлено в 08:50