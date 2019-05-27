СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»Sportbox.RU 10:07

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде. В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

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