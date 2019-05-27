Футбол

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»Sportbox.RU 10:07

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде. В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).
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СМИ: Роберто Мартинес - основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»

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СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

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СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
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