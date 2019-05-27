Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»Sportbox.RU 10:07
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде. В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Обновлено в 19:53
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно
Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Гаджеты
Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации
Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии
Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.
Обновлено в 14:43
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Обновлено в 02:58
Космос
В Башкирии сняли на видео «небесный поезд» из спутников Илона Маска
Жители Башкирии сняли на видео необычное явление, как по ночному небу движется «небесный поезд» из 60 спутников связи.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
В Хабаровске в рамках форума «Армия-2019» продемонстрируют авиацию ВВО
Обновлено в 20:52
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Происшествия
Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва
Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19