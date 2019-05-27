Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»Sportbox.RU вчера в 10:07
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде. В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).
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Эмери и Аллегри могут сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
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