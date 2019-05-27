Футбол

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»Sportbox.RU вчера в 10:07

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде. В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).
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СМИ: Эмери – кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Спорт-Экспресс04:11

Р. Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Чемпионатвчера в 16:50

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Матч ТВвчера в 10:07

СМИ назвали претендентов на пост главного тренера «Барселоны»

РИА Новостивчера в 11:46

Эмери и Аллегри могут сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Советский спортвчера в 10:32

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Sportbox.RUвчера в 10:07

Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны» в случае отставки Вальверде

Sports.ruвчера в 16:57
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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Роберто Мартинес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
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