СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»Sportbox.RU вчера в 10:07

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде. В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Общество Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек материалов перед ЕГЭ Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал без утечек экзаменационных материалов, об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на открытии Ситуационного центра (СИЦ) для мониторинга проведения ЕГЭ.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.

Экономика РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.

Армия и оружие Армия Сирии нашла в Хаме госпиталь «Белых касок» Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Политика Судьбу украинских моряков решит суд в России Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.

Происшествия В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.

Наука В Китае показали самый быстрый поезд в мире Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.

Политика Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.

Политика В России отменили внутрисетевой роуминг Постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга с 1 июня, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает информагентство ТАСС.

Происшествия Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.

Экономика СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Политика Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.

Шоу-бизнес Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.

Политика Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным Среди экспертов 69,2% не находят ведение бизнеса в России безопасным делом.

Происшествия Глава Хакасии осудил напавшего на журналиста чиновника Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал нападение чиновника Зайцева на журналиста «Россия 24» «вопиющим случаем», но отметил, что республиканская власть не может применить каких-либо санкций к выборному лицу.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Футбол «Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.

Общество Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.