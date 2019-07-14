Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в СШАИзвестия 02:55
Выяснилось, что британский посол называл Трампа, в частности, неумелым, некомпетентным и небезопасным. МИД Соединенного Королевства начал проверку в связи с этим. Американский лидер в свою очередь назвал посла чокнутым и добавил, что в США от него никто «не в восторге».
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Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок
Обновлено вчера в 04:31
Космос
Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом
Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Рейс с Кипра в Петербург задержан из-за угрозы взрыва
Рейс 5704 авиакомпании «Россия» из аэропорта Ларнака (Кипр) в Петербург задерживается на несколько часов из-за сообщения о якобы заложенной на борту взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Россия перебросила на авиабазу «Хмеймим» 22 боевых самолёта
С момента начала военной операции ВКС России против боевиков и террористов в провинции Идлиб, количество боевых самолётов на российской военной авиабазе «Хмеймим» значительно прибавилось.
Обновлено вчера в 23:47
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Редкий Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу
На торги, проводимые аукционной площадкой Motor Car Gallery, будет выставлен уникальный спорткар Lamborghini Countach 1984 года выпуска, владельцем которого был легендарный автогонщик Марио Андретти.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Спорт
Загитова завершила подготовку новых программ на сезон
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова закончила подготовку программ к новому сезону.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова
Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
Обновлено в 01:22
Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400
Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Обновлено в 02:23
Футбол
Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов
Подписчики актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram напомнили ей, что накануне была годовщина начала съемок сериала «Папины дочки», в котором она исполнила свою звездную роль умной и рассудительной Галины Сергеевны.
Обновлено в 02:14