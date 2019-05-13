Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»РБК 11:34

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, решение о его назначении принял владелец команды Леонид Федун по итогам личной встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Федун — о назначении Цорна: ещё не было ничего, кто это придумал?

Чемпионат11:08

«СЭ»: завтра Цорн будет назначен спортивным директором «Спартака»

Sports.ru12:52

Ключевой совет директоров «Спартака». Что там будет

Спорт-Экспресс12:00

Новый «Спартак» Федуна — очередная ширма. Цорн не так плох, но он ничего не изменит

Sport24.ru12:20

Нобель Арустамян: Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Советский спорт09:16

«Спартак» начал поход за чемпионством-2020? Что означают перемены в клубе

Матч ТВ12:49

Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый генеральный директор „Спартака“»

Спорт БИЗНЕС Online08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Армия и оружие

При обстреле боевиками сирийского города погибли дети

Обновлено в 14:05
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

Обновлено в 06:36
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено в 07:10
Общество

Показалось: 27 новых чудных фотографий, которые развеселят вас

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Александра Головина заметили с новой пассией на Крайнем Севере

Оказалось, молодые люди снимаются вместе в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа

Обновлено в 05:52
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Авто

Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Обновлено в 03:05
Происшествия

Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании

Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Наука

От высокомерного к двумерному: ученые получили квазидвумерное золото

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ на примере золота продемонстрировали, как можно получить квазидвумерные материалы из не относящихся к классу двумерных.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли чехов на ЧМ

Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

Обновлено в 11:50
Здоровье

Врач рассказала, чем опасен дефицит витамина D

Известный врач Анна Левадная объяснила, зачем нужен витамин D и как восполнить его недостаток в организме.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Путин призвал активнее развивать ВКС

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать Воздушно-космические силы, поскольку с течением времени значение этого вида войск будет только возрастать.
Обновлено в 14:55
Футбол

«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»

Обновлено в 12:24
Авто

Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий

Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Общество

Внесены изменения в правила получения детских пособий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому заявление на получение детского пособия можно будет подать в любом городе, а не только по месту прописки.
Обновлено в 09:15
Авто

Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам

Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 14:49
Общество

Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное