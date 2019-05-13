Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»РБК 11:34
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, решение о его назначении принял владелец команды Леонид Федун по итогам личной встречи.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Политика
Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.
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Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Александра Головина заметили с новой пассией на Крайнем Севере
Оказалось, молодые люди снимаются вместе в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии.
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Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Авто
Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
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Происшествия
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании
Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Наука
От высокомерного к двумерному: ученые получили квазидвумерное золото
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Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Российские хоккеисты обыграли чехов на ЧМ
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
Обновлено в 11:50
Здоровье
Врач рассказала, чем опасен дефицит витамина D
Известный врач Анна Левадная объяснила, зачем нужен витамин D и как восполнить его недостаток в организме.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
Путин призвал активнее развивать ВКС
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать Воздушно-космические силы, поскольку с течением времени значение этого вида войск будет только возрастать.
Обновлено в 14:55
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
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Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
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Общество
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому заявление на получение детского пособия можно будет подать в любом городе, а не только по месту прописки.
Обновлено в 09:15
Авто
Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам
Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 14:49
Общество
Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40