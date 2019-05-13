Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»РБК 11:34
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, решение о его назначении принял владелец команды Леонид Федун по итогам личной встречи.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Общество
Москвичам предложили пересчитать соловьев в столице
С 13 мая по 30 июня в Москве проходит экологическая акция по учету соловьев, принять участие в ней может каждый, все данные по учету птиц будут нанесены на интерактивную карту, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика
В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Ирана
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе и выразил ему обеспокоенность в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
СМИ сообщают о дефиците инсулина в Курганской области
В пресс-службе губернатора Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информация, появившаяся на ряде СМИ об отсутствии либо дефиците инсулина для детей, больных сахарным диабетом второго типа, не верна.
Обновлено в 12:34
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:31
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам апреля
Эксперты назвали самые популярные у россиян кроссоверы по итогам апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 13:50
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Футбол
Уго Льорис: «„Тоттенхэм“ сосредоточен только на финале ЛЧ, мы сделаем все для победы»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, насколько важен для лондонского клуба выход в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом
Обновлено в 09:34
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Общество
Правила получения детских пособий изменились в России
В России изменились правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
Девять предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне, у них обнаружены оружие и гранаты, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 13:16
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы
В социальных сетях появились многочисленные сообщения об эвакуации в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
В Липецке эвакуируют торговые центры «Малибу» на Терешковой и «Европа» на Советской.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Экономика
Крымский мост обходится дороже, чем планировалось
Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Космос
Российские ученые предложили способ остановить глобальное потепление
Ученые рассчитывают, что БАРК, запущенный в 2070 году, за 30 лет сможет снизить глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Обновлено в 08:04
Политика
Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03