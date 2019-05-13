Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»РБК 11:34

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, решение о его назначении принял владелец команды Леонид Федун по итогам личной встречи.
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Федун — о назначении Цорна: ещё не было ничего, кто это придумал?

Чемпионат11:08

Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый генеральный директор „Спартака“»

Спорт БИЗНЕС Online08:10

«Спартак» начал поход за чемпионством-2020? Что означают перемены в клубе

Матч ТВ12:49

Новый «Спартак» Федуна — очередная ширма. Цорн не так плох, но он ничего не изменит

Sport24.ru12:20

Нобель Арустамян: Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Советский спорт09:16

Ключевой совет директоров «Спартака». Что там будет

Спорт-Экспресс12:00

«СЭ»: завтра Цорн будет назначен спортивным директором «Спартака»

Sports.ru12:52
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Общество

Москвичам предложили пересчитать соловьев в столице

С 13 мая по 30 июня в Москве проходит экологическая акция по учету соловьев, принять участие в ней может каждый, все данные по учету птиц будут нанесены на интерактивную карту, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
Обновлено в 08:43
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика

В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Ирана

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе и выразил ему обеспокоенность в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье

СМИ сообщают о дефиците инсулина в Курганской области

В пресс-службе губернатора Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информация, появившаяся на ряде СМИ об отсутствии либо дефиците инсулина для детей, больных сахарным диабетом второго типа, не верна.
Обновлено в 12:34
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:31
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам апреля

Эксперты назвали самые популярные у россиян кроссоверы по итогам апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 13:50
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Футбол

Уго Льорис: «„Тоттенхэм“ сосредоточен только на финале ЛЧ, мы сделаем все для победы»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, насколько важен для лондонского клуба выход в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился перед дочерью Елены Образцовой

Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом

Обновлено в 09:34
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Общество

Правила получения детских пособий изменились в России

В России изменились правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков

Девять предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне, у них обнаружены оружие и гранаты, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 13:16
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы

В социальных сетях появились многочисленные сообщения об эвакуации в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы

В Липецке эвакуируют торговые центры «Малибу» на Терешковой и «Европа» на Советской.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Экономика

Крымский мост обходится дороже, чем планировалось

Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Политика

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Космос

Российские ученые предложили способ остановить глобальное потепление

Ученые рассчитывают, что БАРК, запущенный в 2070 году, за 30 лет сможет снизить глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Обновлено в 08:04
Политика

Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации

Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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