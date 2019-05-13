Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»РБК 11:34

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, решение о его назначении принял владелец команды Леонид Федун по итогам личной встречи.
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Нобель Арустамян: Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Советский спорт09:16

Федун: «Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?»

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Леонид Федун: «Цорн? Кто это придумал?»

Матч ТВ11:11

Федун — о назначении Цорна: ещё не было ничего, кто это придумал?

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Ключевой совет директоров «Спартака». Что там будет

Спорт-Экспресс12:00

Федун: "Назначении Цорна? Кто это придумал?»

Sport.ru11:29

Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый генеральный директор „Спартака“»

Спорт БИЗНЕС Online08:10
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
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В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

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Общество

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Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
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Обновлено вчера в 00:23
Общество

Жители деревни взбунтовались против попытки студии Михалкова устроить пожар

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Обновлено в 12:07
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Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
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В самом начале разбирательства в корпорации заявляли, что такой иск может быть подан только разработчиком приложений, а не пользователем.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами поручил проанализировать требования к обеспечению безопасности в школах после инцидента в казанской гимназии.
Обновлено в 08:48
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
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Технологии

Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров

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Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

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Обновлено в 11:30
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PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

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Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы

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Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля

О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
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Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи. Напомним, футболист отметился тремя результативными передачами.
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Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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