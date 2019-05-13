Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»РБК 11:34
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, решение о его назначении принял владелец команды Леонид Федун по итогам личной встречи.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Транспорт
В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации
Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Общество
Жители деревни взбунтовались против попытки студии Михалкова устроить пожар
В Карелии жители деревни Кинерма, принятой в Ассоциацию самых красивых деревень России, потребовали запретить постановочный пожар во время съемок фильма «Огонь» про подвиг пожарных, который снимает студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США
В самом начале разбирательства в корпорации заявляли, что такой иск может быть подан только разработчиком приложений, а не пользователем.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами поручил проанализировать требования к обеспечению безопасности в школах после инцидента в казанской гимназии.
Обновлено в 08:48
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Технологии
Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров
Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Наука
Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы
Обновлено в 11:28
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА
Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи. Напомним, футболист отметился тремя результативными передачами.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
Обновлено в 11:50
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55