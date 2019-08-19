Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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