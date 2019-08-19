Политика

СМИ назвали главных стран-должников РоссииГазета.Ru 20:34

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Стали известны страны – крупнейшие должники России

Мойка7819:53

СМИ назвали главных стран-должников России

Газета.Ru20:34

Крупнейшими должниками России оказались Белоруссия, Украина и Венесуэла

Эхо Москвы19:07

Названы главные должники России

News.ru18:55

СМИ: Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками РФ

Московский Комсомолец17:25

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

РБК17:00
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Происшествия

Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

Обновлено в 10:28
Транспорт

Около 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Обновлено в 20:12
Экономика

Huawei стало тесно в Крылатском

15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено в 18:14
Происшествия

МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Экономика

Аптеки неважно себя чувствуют

В "Эркафарм" заявили "Ъ", что сравнение динамики первого полугодия 2018 года, когда было закрыто несколько крупных сделок, с аналогичным периодом нынешнего года непоказательно.
Обновлено в 18:14
Политика

В Кремле озвучили план визита Путина во Францию

Обновлено 16 августа в 09:32
Политика

В ЕЭК сообщили о возможном уходе Глазьева с должности советника Путина

Евразийская экономическая комиссия прокомментировала сообщения о возможном уходе экономиста Сергея Глазьева с поста советника президента России.
Обновлено 16 августа в 07:47
Общество

В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
Обновлено в 09:40
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США

Обновлено в 18:31
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Здоровье

Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках

Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено в 15:25
Политика

Трамп хочет приобрести Гренландию

По информации газеты The Wall Street Journal, источник в Белом доме сообщил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревается приобрести Гренландию – самый крупный остров на планете.
Обновлено 16 августа в 02:31
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Транспорт

В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России

Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.
Обновлено в 20:39
Транспорт

Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк

17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика

Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%

За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Теннис

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено в 18:19
Экономика

Россия и Китай придумали замену доллару

Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено 16 августа в 06:13
Политика

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Футбол

Чорлука: слишком старый, вечно травмированный, медленный. Продолжайте болтать

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука ответил критикам после матча 6-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
Обновлено в 18:32
Происшествия

Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Футбол

Балотелли стал игроком «Брешии»

Обновлено в 14:05
Кино

Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»

Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Происшествия

В ДТП под Самарой погибли три человека

Обновлено в 16:15
Политика

США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 20:48
Кино

Лучшим фильмом фестиваля «Короче» стал «Подводник» Александра Назарова

«Лучшим фильмом» фестиваля короткометражного кино «Короче» стал фильм «Подводник» Александра Назарова.
Обновлено в 16:43
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