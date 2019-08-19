Политика
СМИ назвали главных стран-должников РоссииГазета.Ru 20:34
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено 16 августа в 09:35
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено в 09:20
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Ренну» во втором туре чемпионата Франции
В матче 2-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" уступил "Ренну" со счетом 1:2. Игра прошла в Ренне на стадионе "Стад де ла Рут де Лорьян".
Обновлено в 17:06
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Здоровье
Специалисты рассказали о полезных свойствах хрена
Специалисты напомнили о полезных свойствах данного растения. Первыми о полезных свойствах хрена узнали славянские народы.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Футбол
СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна
Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
Обновлено в 22:14
Гаджеты
Intel представит процессоры Comet Lake-U 1 сентября
Ожидается, что официальная премьера этих процессоров случится 1 сентября, в День знаний.
Обновлено в 16:35
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призвала подписчиков не жить по чужим правилам
Ксения Собчак опубликовала новый пост в социальной сети Instagram, в котором рассказала о своем отношении к «правильной» жизни.
Обновлено в 11:58
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из состава СНГ
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что Тбилиси допустил ошибку, приняв решение о выходе из СНГ десять лет назад.
Обновлено в 09:07
Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
Общество
Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна
В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Общество
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1,5 миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.
Обновлено в 21:31
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено в 18:14