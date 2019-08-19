Политика

СМИ назвали главных стран-должников РоссииГазета.Ru 20:34

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Газета.Ru20:34

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

РБК17:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика

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Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
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В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
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Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
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Специалисты напомнили о полезных свойствах данного растения. Первыми о полезных свойствах хрена узнали славянские народы.
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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна

Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
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Ожидается, что официальная премьера этих процессоров случится 1 сентября, в День знаний.
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Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

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В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Ксения Собчак призвала подписчиков не жить по чужим правилам

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из состава СНГ

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что Тбилиси допустил ошибку, приняв решение о выходе из СНГ десять лет назад.
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ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео

Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
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Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна

В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
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Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
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Волейболист Спиридонов обозвал фигуристку Туктамышеву «чучелом»

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Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1,5 миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.
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США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
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Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
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СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
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Huawei стало тесно в Крылатском

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