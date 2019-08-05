Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяцRT на русском вчера в 22:13

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что соответствующую заработную плату получают около 12% россиян, работающих в проанализированных агентством 27 отраслях экономики.
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с чего всё началось

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, об этом говорится в исследовании РИА Новости*.
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СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

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