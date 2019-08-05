Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяцRT на русском вчера в 22:13

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что соответствующую заработную плату получают около 12% россиян, работающих в проанализированных агентством 27 отраслях экономики.
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Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, об этом говорится в исследовании РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 18:21

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Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 23:26

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

RT на русскомвчера в 22:13

Рейтинг показал, сколько россиян получают зарплату выше 75 тыс. рублей

РЕН ТВвчера в 22:14

СМИ выяснили процент россиян с зарплатой выше 75 тыс. руб. в месяц

РБКвчера в 19:20

Лишь около 12 процентов россиян получают в месяц более 75 тысяч рублей

Эхо Москвывчера в 19:04

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Газета.Ruвчера в 18:41

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

Коммерсантъвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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