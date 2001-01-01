Футбол

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»Матч ТВ 08:35

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перейдет в состав туринского «Ювентуса» 15 июля. Как сообщает источник, старая сеньора в воскресенье заключила контракт с голландским клубом о переходе 19-летнего игрока за 70 миллионов евро.
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Стали известны отступные за Де Лигта в «Ювентусе»

Sport.ru08:14

Де Лигт сегодня или завтра пройдет медосмотр в «Юве», клуб пропишет отступные за него 150 млн евро

Sports.ru06:37

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»

Sportbox.RU08:35

«Ювентус» согласовал трансфер де Лигта за 70 миллионов евро

Советский спорт07:22

В Италии сообщили, что де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

Спорт-Экспресс07:12

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»

Матч ТВ08:35

Отступные де Лигта в «Ювентусе» составят € 150 млн

Чемпионат07:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

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Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
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В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

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В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
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Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено в 15:08
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Авто

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В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

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Обновлено в 07:05
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В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
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Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
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Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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