Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в ВенесуэлуКоммерсантъ 00:50
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе. Аналогичную информацию привел собеседник агентства AP.
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с чего всё началось
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.РИА Новостивчера в 14:24
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Общество
ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора
Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала
В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены.
Обновлено в 04:26
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета
После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Экономика
Совфеду рекомендовали одобрить доиндексацию пенсий
Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал поддержать закон о доиндексации пенсий.
Обновлено в 08:31
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
«Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.
Обновлено в 04:53
Космос
Китай активизирует совместные космические исследования с Европой
Синьхуа 25 марта, со ссылкой на информацию, полученную от Академии наук Китая, сообщает о запущенном совместном китайско-европейском проекте исследования взаимодействий между солнечным ветром и земной магнитосферой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд
«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130
Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.
Обновлено в 03:15