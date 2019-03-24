СМИ назвали цель визита российских военных в ВенесуэлуКоммерсантъ 00:50

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.

с чего всё началось

Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе. Аналогичную информацию привел собеседник агентства AP.

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