Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в ВенесуэлуКоммерсантъ 00:50
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе. Аналогичную информацию привел собеседник агентства AP.
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с чего всё началось
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.РИА Новостивчера в 14:24
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