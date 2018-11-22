Общество

СМИ назвали борщевик в России «бедствием»
REGNUM
01:41

Борщевик, «захвативший» среднюю полосу Российской Федерации, стал настоящим «стихийным бедствием». Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
REGNUM01:41

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Эксперт назвал борщевик признаком бесхозяйственности

РИА Новости04:57

Эксперт назвал анекдотом сообщения СМИ о завезённом в Европу Александром I борщевике

RT на русском02:13

ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию

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СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Газета.Ru02:07

В Госдуме назвали приблизительной оценку немецкой газетой «борщевичного бедствия» в России

Говорит Москва01:47

Немецкие СМИ назвали борщевик стихийным бедствием России

Народные новостивчера в 21:48

В Германии объяснили «борщевичное бедствие» в России

Lenta.ruвчера в 20:47
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Общество

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Обновлено в 07:05
Общество

Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию телеведущего

Помощница телеведущего Валдиса Пельша Екатерина Соколова опровергла РБК появившуюся ранее в СМИ информацию о его госпитализации.
Обновлено в 07:09
Общество

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.
Обновлено в 07:07
Общество

Перед «черной пятницей» хакеры создали более 400 клонов AliExpress

Интернет-мошенники создали 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного китайского маркетплейса AliExpress.
Обновлено в 07:07
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Sports.ru за ненормативную лексику

Роскомнадзор с августа этого года выписал множество штрафов порталу Sports.ru за использование мата в блогах, которые публикуют сторонние пользователи, написал на своей странице в Facebook гендиректор издания Дмитрий Навоша.
Обновлено в 07:07
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
Обновлено в 07:03
Погода

Морозы до минус 12 градусов придут в Москву в начале следующей недели

Морозы до восьми градусов днем и минус 12 ночью придут в Московский регион в начале следующей недели.
Обновлено в 07:04
Общество

В Омске проверят школу, где выжимали грязные тряпки в чай

В Омске прокуратурой организована проверка соблюдения санитарных норм в школе, где было снято видео, как старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в столовой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:09
Общество

Китайские магазины сняли с продаж товары Dolce & Gabbana

Крупнейшие китайские платформы электронной торговли сняли с продажи товары итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Обновлено в 07:06
Общество

ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми

Обновлено в 06:50
Общество

Предпенсионеры смогут рассчитывать на алименты

Предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
Обновлено в 06:28
Общество

Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея

Обновлено в 06:52
Общество

Депутат Госдумы упрекнула рэперов в неумении использовать мат

Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что рэперы используют нецензурную брань, не зная ее истинного смысла.
Обновлено в 07:03
Общество

Роскачество провело исследование туалетной бумаги

Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 07:10
Транспорт

Полки новой плацкарты РЖД стали длиннее и шире

Обновлено в 07:14
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