Политика
У президента Украины Петра Порошенко и украинского министра иностранных дел Павла Климкина есть родственники в России, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru23:14
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Реакция российской стороны Россия выразила сожаление в связи с тем, что Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о "милитаризации" Крыма, а также акваторий Черного и Азовского морей.
Обновлено в 20:49
Политика
Краевая избирательная комиссия Приморья признала Кожемяко губернатором
Олег Кожемяко стал избранным губернатором Приморья. Он признан краевой избирательной комиссией, передает ТАСС.
Обновлено в 20:11
Политика
В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй
Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:58
Политика
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году
В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России
Обновлено в 23:22
Армия и оружие
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту.
Обновлено в 16:38
Политика
В США не исключили новых санкций против России
США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 09:40
Политика
Лавров заявил о подготовке Киева к провокации на границе с Крымом
Согласно имеющейся информации, украинские власти до конца 2018 года планируют осуществить вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 11:01
Политика
США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине
Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Политика
Орешкин: Вексельберг, Дерипаска и Костин посетят форум в Давосе
Глава Минэкономики России Максим Орешкин рассказал, что во встрече министров стран ВТО в Давосе примут участие бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 12:38
Политика
Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах
Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика
Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии президента Украины Петра Порошенко пытаются совершить «эпохальную авантюру» — украсть газотранспортную систему (ГТС).
Обновлено в 15:36
Политика
Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник "вырвать сердце" врагам страны на их территории, одновременно заявив, что его страна не хочет ни на кого нападать.
Обновлено в 16:48
Политика
Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57