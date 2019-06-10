Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принцаКультуромания вчера в 16:45
В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро. По данным Artnet, «два участника сделки» сообщили источнику агентства, что «работа была увезена посреди ночи на самолете, и перевезена на яхту Серена».
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с чего всё началось
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» хранится на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, сообщил журналист Artnet со ссылкой на «два источника, руководившие перевозкой».Forbesвчера в 12:16
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Картина «Спаситель мира» за $450 млн хранится на яхте саудовского принца
Московский Комсомолецвчера в 16:38
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