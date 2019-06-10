«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принцаКультуромания вчера в 16:45

с чего всё началось

В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро. По данным Artnet, «два участника сделки» сообщили источнику агентства, что «работа была увезена посреди ночи на самолете, и перевезена на яхту Серена».

«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца

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Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Гаджеты Samsung запустила производство умных стиральных машин в России Модели серий WW6600R c загрузкой 7 кг и технологией AddWash и WW6100R с загрузкой 8 кг производятся на заводе Samsung в Калужской области.

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Происшествия Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.

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Шоу-бизнес Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».

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Происшествия Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете.

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Технологии Директор МТС в Московском регионе о внедрении технологии 5G Директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров рассказал Ленте.ру, какие инновации мы увидим на ВДНХ и что сети нового формата дадут городу.

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