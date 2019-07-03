с чего всё началось

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ. Портал «СеверПост» сообщил, что ими оказались рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива.

Политика Среди погибших моряков-подводников было два Героя России Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников.

Здоровье Ученые назвали сокращающие жизнь пищевые привычки Речь - о вредных пищевых привычках, пишет журнал «Ланцет». Эксперты считают самым опасным фактором чрезмерное потребление соли.

Происшествия В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.

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Экономика Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».

Наука Ватерит способен отлично связывать слизистую Ученые из МГУ, ФКНЦ Физико-химической медицины и Университета Ноттингем Трент (Великобритания) исследовали способность одной из форм карбоната кальция — ватерита — связываться со слизистой оболочкой.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.

Происшествия Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Экономика Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Экономика ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.

Авто Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Политика Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Армия и оружие «Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет» По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».

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Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

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Футбол Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Происшествия Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.