Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом мореГазета.Ru 13:58
Журналисты смогли найти очевидцев пожара, произошедшего на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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с чего всё началось
ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21.00 в акватории Баренцева моря, на выходе из Кольского залива. Через сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках.Северпост02:32
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
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Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
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От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
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В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
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Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
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Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
"Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.
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Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
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Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
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