ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21.00 в акватории Баренцева моря, на выходе из Кольского залива. Через сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках.

с чего всё началось

Журналисты смогли найти очевидцев пожара, произошедшего на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

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