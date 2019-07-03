с чего всё началось

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ. Портал «СеверПост» сообщил, что ими оказались рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива.

Наука Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Общество Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

Здоровье Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Футбол Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова» Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.

Экономика В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Армия и оружие МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе Москва не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авто В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10% За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.

Происшествия Опубликованы фотографии погибших в Баренцевом море подводников В сети появилась фотография–плакат, на котором опубликованы фотографии подводников, погибших на глубоководном аппарате.

Политика Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира Упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряженности и подрыву стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма" Организованный Государственной думой форум проходит в Москве 1-3 июля.

Политика У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.