Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом мореКоммерсантъ 05:21
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ. Портал «СеверПост» сообщил, что ими оказались рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.Северпост02:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Наука
Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей
В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.
Обновлено в 14:00
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 12:56
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ с геномом CRISPR-Cas9 из ДНК мышей
Обновлено в 15:20
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»
Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено вчера в 08:12
Космос
МКС вывела в космос семь малых спутников за сутки
Обновлено в 13:22
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету
В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Экономика
В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам
Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе
Москва не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации.
Обновлено в 12:40
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле
Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:45
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10%
За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
Опубликованы фотографии погибших в Баренцевом море подводников
В сети появилась фотография–плакат, на котором опубликованы фотографии подводников, погибших на глубоководном аппарате.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира
Упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряженности и подрыву стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма" Организованный Государственной думой форум проходит в Москве 1-3 июля.
Обновлено в 08:23
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36