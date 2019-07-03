Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом мореКоммерсантъ 05:21

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ. Портал «СеверПост» сообщил, что ими оказались рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива.
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с чего всё началось

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
Северпост02:32

Подробнее о событии

Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море

Газета.Ru13:58

СМИ нашли очевидцев аварии на секретном подводном аппарате Минобороны

РБК07:15

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

Северпост02:32

Очевидцы рассказали подробности об аварии на подлодке в Баренцевом море

Ведомости06:04

Очевидцы рассказали о ЧП с «Лошариком»

Lenta.ru05:36

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Коммерсантъ05:21

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Национальная служба новостей06:33
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Наука

Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей

В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.
Обновлено в 14:00
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Обновлено в 12:56
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Общество

Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Наука

Ученые впервые удалили ВИЧ с геномом CRISPR-Cas9 из ДНК мышей

Обновлено в 15:20
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения

Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»

Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Космос

МКС вывела в космос семь малых спутников за сутки

Обновлено в 13:22
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено в 02:05
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету

В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Экономика

В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам

Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе

Москва не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации.
Обновлено в 12:40
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле

Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:45
Авто

В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10%

За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Происшествия

Опубликованы фотографии погибших в Баренцевом море подводников

В сети появилась фотография–плакат, на котором опубликованы фотографии подводников, погибших на глубоководном аппарате.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира

Упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряженности и подрыву стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма" Организованный Государственной думой форум проходит в Москве 1-3 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Политика

У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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