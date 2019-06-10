СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принцаРБК 01:48

с чего всё началось

Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Шоу-бизнес Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.

Энергетика «Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба».

Здоровье К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота» Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.

Футбол Испания — Швеция 3:0 Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.

Происшествия В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.

Экономика Россияне оказались ненадежными заемщиками Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, либо вовсе получали отказ.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.

Игры Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.

Футбол Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020 Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Экономика Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Политика Преемник Назарбаева Токаев побеждает на выборах президента Казахстана Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, которые прошли в воскресенье, 9 июня.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Шоу-бизнес Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.

Экономика Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат Специалисты Финансового университета ожидают, что лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".