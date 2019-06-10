СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принцаРБК 01:48

с чего всё началось

Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

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