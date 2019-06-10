СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принцаРБК 01:48

с чего всё началось

Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Политика Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

Общество В России предложили запретить изымать домашних животных за долги В России могут запретить изымать у граждан домашних животных за долги.

Происшествия В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Общество Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Экономика Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Ургант открестился от ребенка возлюбленной 62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Происшествия В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.

Политика Вход в КС Украины заблокировали перед приездом Зеленского Въезд в Конституционный суд Украины был заблокирован протестующими против указов президента Владимира Зеленского перед его прибытием в здание для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы депутатов Верховной рады на ее досрочный роспуск.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Наука Облик ранних фотографий определили наночастицы Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.

Происшествия В Королеве ликвидировали крупный пожар на пилораме Крупный пожар на пилораме в городском округе Королев Московской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Общество AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.

Политика Додон аннулировал указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.