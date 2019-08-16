Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиацииКоммерсантъ вчера в 20:57

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
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