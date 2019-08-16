Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиацииГазета.Ru 01:29

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в больнице.
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