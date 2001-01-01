Финансы
СМИ: индекс Мексиканской фондовой биржи опустился до минимума с марта 2014 года
СМИ: индекс Мексиканской фондовой биржи опустился до минимума с марта 2014 годаТАССвчера в 19:44
Индекс Мексиканской фондовой биржи в понедельник опустился на 4,2% и оказался ниже отметки в 40 тыс. пунктов. Это стало самым сильным падением с марта 2014 года, сообщила газета El Universal.
ТАССвчера в 19:44
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