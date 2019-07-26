Футбол
СМИ: футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»РИА Новости 09:11
Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский "Спартак", сообщает De Telegraaf.
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться
Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Политика
Совфед отклонил закон о весогабаритном контроле транспорта в России
Совет Федерации на заседании в пятницу отклонил закон о расширении полномочий Минтранса РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств.
Обновлено в 05:47
Политика
Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ
Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии
Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Гройсман: отставку Кличко рассмотрят на ближайшем заседании
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будет рассмотрена отставка мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Динамо» и «Урал» откроют репертуар 3 тура РПЛ
Обновлено в 01:50
Общество
Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на Украине
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко тормозил процесс реализации реформ в стране.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Минздрав включит вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок
Министерство здравоохранения поддержало идею внесения вакцины против вируса папилломы человека в национальный календарь прививок РФ.
Обновлено в 05:09
Политика
Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя.
Обновлено в 09:31
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.
Обновлено в 06:22
Политика
Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил в пятницу глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба.
Обновлено в 08:17
Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Здоровье
В Подмосковье родились четверняшки
В семье из Балашихи грандиозное событие: 32-летняя мама Юлия родила сразу четверых деток – трех мальчиков и девочку.
Обновлено в 09:20
Происшествия
У берегов Азербайджана затонуло иранское грузовое судно
Обновлено в 09:15
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08