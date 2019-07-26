Футбол

СМИ: футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»РИА Новости 09:11

Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский "Спартак", сообщает De Telegraaf.
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