Футбол

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»ТАСС 03:25

По информации источника, переход 23-летнего полузащитника практически завершен. Также отмечается, что контракт Идрисси с АЗ рассчитан до 2022 года.
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Хавбек АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар». У него 8+7 по результативности в Голландии

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Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
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В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
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«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
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Главу штаба армии Эфиопии застрелили в ходе попытки переворота

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Японские пенсионерки спели рэп в честь G20

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Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

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Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

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Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
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Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
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18 июня известный юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин отметил свой 43 день рождения.
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Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево.
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Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
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В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек.
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