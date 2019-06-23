СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»ТАСС 03:25

По информации источника, переход 23-летнего полузащитника практически завершен. Также отмечается, что контракт Идрисси с АЗ рассчитан до 2022 года.

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

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