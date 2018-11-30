Происшествия
СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель
СМИ допустили преступный след в неисправности самолета МеркельРБК04:11
Правительство ФРГ подозревает, что у технической неполадки с самолетом канцлера Ангелы Меркель, из-за которой она не смогла вовремя вылететь на саммит G20 в Аргентине, может быть «криминальный след». Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности.
РБК04:11
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