Происшествия

СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель
РБК
04:11

Правительство ФРГ подозревает, что у технической неполадки с самолетом канцлера Ангелы Меркель, из-за которой она не смогла вовремя вылететь на саммит G20 в Аргентине, может быть «криминальный след». Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности.
РБК04:11

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