Футбол
СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака»РБК 07:32
Коммерческий директор московского «Спартак» Александр Атаманенко покинет занимаемую должность в конце недели, сообщает «БИЗНЕС Online». Он работал в команде с 2014 года и уже уведомил коллег по департаменту, что в ближайшее время уйдет из клуба.
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Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
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В Андалусии мясной рулет вызвал вспышку листериоза
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Обновлено в 09:22
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
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Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак встретились со стратегическими советниками государств-членов НАТО, сообщили 19 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.
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Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%
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Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
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Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
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ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
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«Издержки будут снижены в 100 раз». Бутерин — о будущем Ethereum
Если крупная организация захочет присоединиться — все станет только хуже.
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Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним
Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
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Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08