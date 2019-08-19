Футбол

СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака»РБК 07:32

Коммерческий директор московского «Спартак» Александр Атаманенко покинет занимаемую должность в конце недели, сообщает «БИЗНЕС Online». Он работал в команде с 2014 года и уже уведомил коллег по департаменту, что в ближайшее время уйдет из клуба.
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Источник: Атаманенко уходит из «Спартака»

Советский спорт09:30

СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака»

РБК07:32

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко покидает клуб

Спорт БИЗНЕС Online06:15

СМИ: Коммерческий директор «Спартака» уйдет в отставку

Матч ТВ07:56

СМИ: Коммерческий директор «Спартака» уйдет в отставку

Sportbox.RU07:56

Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко в ближайшее время покинет клуб

Sport24.ru07:02

«Бизнес Online»: Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко уйдет из клуба

Sports.ru06:37
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