Футбол
СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака»РБК 07:32
Коммерческий директор московского «Спартак» Александр Атаманенко покинет занимаемую должность в конце недели, сообщает «БИЗНЕС Online». Он работал в команде с 2014 года и уже уведомил коллег по департаменту, что в ближайшее время уйдет из клуба.
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Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Политика
Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Медики рассказали об опасности валидола и корвалола
Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.
Обновлено в 10:49
Космос
Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе
Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами
Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 10:47
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков
Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Барселона» раскрыла условия трансфера Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 05:45
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве
Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».
Обновлено в 11:07
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Экономика
Клиенты Газпромбанка смогут оформить кредит за пять минут
Как сообщается в пресс-релизе финансовой организации, поступившем «Известиям», с 19 августа клиенты смогут подать заявку в мобильном приложении, а оформление кредита займет не более пяти минут.
Обновлено в 09:26
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33