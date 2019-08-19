Коммерческий директор московского «Спартак» Александр Атаманенко покинет занимаемую должность в конце недели, сообщает «БИЗНЕС Online». Он работал в команде с 2014 года и уже уведомил коллег по департаменту, что в ближайшее время уйдет из клуба.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Экономика Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Политика Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов "Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Медики рассказали об опасности валидола и корвалола Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.

Политика Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.

Космос Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

Происшествия В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.

Шоу-бизнес Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.

Транспорт Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.

Здоровье В России увеличилось число больных гастритом В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).

Экономика Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.

Футбол Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.

Происшествия Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Происшествия Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».

Экономика Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле «Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Экономика Клиенты Газпромбанка смогут оформить кредит за пять минут Как сообщается в пресс-релизе финансовой организации, поступившем «Известиям», с 19 августа клиенты смогут подать заявку в мобильном приложении, а оформление кредита займет не более пяти минут.

Наука Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.