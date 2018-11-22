Футбол

СМИ анонсировали уход из «Спартака» Ханни и Адриано
РБК
06:22

По информации издания, столичный клуб может принять подобное решение из-за высоких зарплат футболистов. Адриано является самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», он получает около €4 млн в год. Зарплата Ханни составляет €2 млн в год плюс бонусы.
РБК06:22
с чего всё началось

«Спартак» готов расстаться с Ханни и Луизом Адриану из-за высоких зарплат. Под вопросом и Самедов

По данным "СЭ", полузащитник Софьян Ханни и форвард Луиз Адриану в ближайшем будущем могут покинуть московский "Спартак". Причина, по которой клуб может принять такое решение уже зимой – высокие зарплаты футболистов.
Спорт-Экспресс04:30

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Sports.ru04:58
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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