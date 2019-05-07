Футбол
СМИ анонсировали уход Жиркова и Шатова из «Зенита»РБК 11:42
Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в «Тамбов», сообщает «Чемпионат». По информации издания, футболист готов продолжить карьеру в тамбовском клубе в том случае, если команда выйдет по итогам текущего сезона в РПЛ, а со стороны «сине-бело-голубых» не последует предложения о новом контракте.
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Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти
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Происшествия
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Происшествия
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На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
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Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
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Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
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"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
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Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Транспорт
В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег
Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз, лишь бы не было сильного ветра.
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Авто
Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» стоимостью 880 тысяч рублей
Стартовали продажи УАЗ «Хантер» оранжевого цвета с ценником от 880 тысяч рублей.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Мамаева и Кокорина выпустят на свободу в зале суда
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Происшествия
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«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
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Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 поступит в ВКС до ноября этого года
Издание со ссылкой на источник сообщает, что первый серийный Су-57 из установочной партии поступит в ВКС до ноября 2019 года.
Обновлено в 12:39
Общество
В Чечне заработало такси для женщин
В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
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