Футбол

СМИ анонсировали уход Жиркова и Шатова из «Зенита»РБК 11:42

Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в «Тамбов», сообщает «Чемпионат». По информации издания, футболист готов продолжить карьеру в тамбовском клубе в том случае, если команда выйдет по итогам текущего сезона в РПЛ, а со стороны «сине-бело-голубых» не последует предложения о новом контракте.
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Источник: «Тамбов» предложил Жиркову вернуться в родной клуб

РИА Новости11:37

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Матч ТВ11:06

Жирков ведет с «Зенитом» переговоры о продлении контракта

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Sport.ru10:59

СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»

Советский спорт10:56

«Тамбов» может подписать Жиркова в случае выхода в РПЛ

Sports.ru10:57
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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