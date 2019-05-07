СМИ анонсировали уход Жиркова и Шатова из «Зенита»РБК 11:42

Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в «Тамбов», сообщает «Чемпионат». По информации издания, футболист готов продолжить карьеру в тамбовском клубе в том случае, если команда выйдет по итогам текущего сезона в РПЛ, а со стороны «сине-бело-голубых» не последует предложения о новом контракте.

Происшествия Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Происшествия В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров» Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.

Общество Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.

Армия и оружие США направили авианосную группу и бомбардировщики к берегам Ирана Как пишет газета The Wall Street Journal, разведка США якобы получила информацию о планируемых атаках Тегерана на американские силы.

Финансы Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Происшествия Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.

Здоровье Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Происшествия В Дагестане произошел пожар на АЗС "В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.

Здоровье Названа главная причина преждевременной смертности Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.

Транспорт В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз, лишь бы не было сильного ветра.

Авто Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» стоимостью 880 тысяч рублей Стартовали продажи УАЗ «Хантер» оранжевого цвета с ценником от 880 тысяч рублей.

Происшествия Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет» Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».

Происшествия «Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево» Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

Армия и оружие Первый серийный Су-57 поступит в ВКС до ноября этого года Издание со ссылкой на источник сообщает, что первый серийный Су-57 из установочной партии поступит в ВКС до ноября 2019 года.