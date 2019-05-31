Футбол
СМИ анонсировали уход Фернандеша из «Локомотива»РБК 05:36
«Локомотив» за последний месяц покинул уже второй полузащитник. Ранее стало известно об уходе Игоря Денисова, который выступал за команду с 2016 года, а по окончании прошедшего сезона объявил о завершении карьеры футболиста.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ранее клуб покинул опорник Игорь Денисов, который завершил карьеру. Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года, когда перешел из турецкого «Бешикташа». В прошлом сезоне он сыграл за москвичей 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.Sport24.ru03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA покажут этой осенью
Обновлено вчера в 07:52
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:49
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Россия и Турция выступают за прекращение огня в Идлибе, заявил Песков
Москва считает необходимым добиваться, чтобы террористы из сирийского Идлиба прекратили огонь, в соответствии с договоренностями это ответственность турецкой стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:27
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Общество
Путин наградил многодетные семьи орденами «Родительская слава»
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям с семью и более детьми.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
«Левада-центр»: работу Собянина одобрили рекордные 57% москвичей
В ходе проведенного «Левада-центром» опроса, 57% жителей Москвы заявили о хорошем и очень хорошем отношении к деятельности мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 03:40
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 02:05
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Спорт
Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры
Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Huawei выслала в США американских партнеров
Сотрудник компании Дан Вэнь Шуань, все американские граждане, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартирах Huawei, были высланы обратно в США две недели назад.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Компания Nokia покажет новый смартфон Wasp
По информации СМИ, на выставке, которая пройдет в итальянском Милане шестого июня, мировая общественность увидит смартфон, получивший название Nokia Wasp.
Обновлено вчера в 09:36