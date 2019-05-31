СМИ анонсировали уход Фернандеша из «Локомотива»РБК 05:36

Ранее клуб покинул опорник Игорь Денисов, который завершил карьеру. Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года, когда перешел из турецкого «Бешикташа». В прошлом сезоне он сыграл за москвичей 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

с чего всё началось

«Локомотив» за последний месяц покинул уже второй полузащитник. Ранее стало известно об уходе Игоря Денисова, который выступал за команду с 2016 года, а по окончании прошедшего сезона объявил о завершении карьеры футболиста.

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