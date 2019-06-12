Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»РБК 14:48

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс». По информации издания, сделка может быть оформлена в ближайшее время. Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит €7–8 млн.
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«Спартак» близок к приобретению нападающего «Ромы» Понсе

Sport24.ru16:14

«Спартак» хочет подписать Гильерме и купить Понсе. Это форвард «Ромы», который ни разу за нее не сыграл

Sports.ru17:24

«Спартак» близок к подписанию форварда «Ромы» Понсе

Советский спорт15:31

Источник: «Спартак» близок к приобретению форварда «Ромы» Понсе

Чемпионат15:00

СМИ: Понсе может усилить «Спартак»

Матч ТВ14:42

Генеральный директор «Спартака» поддерживает трансфер форварда «Ромы»

Sport.ru18:14

Переговоры с «Ромой» по Понсе от «Спартака» ведет Цорн

Спорт-Экспресс17:49
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Обновлено в 18:30
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Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
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Кино

Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне

Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Игры

Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней

Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Обновлено в 08:55
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено в 19:06
Общество

Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города

От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Здоровье

Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Самописец в помощь

Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.
Обновлено в 16:19
Футбол

«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно

"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt.
Обновлено в 18:55
Футбол

Давид Луиз считает, что «Челси» может побороться за любой титул

Защитник "Челси" Давид Луиз, уверен, что у его команды есть шанс побороться за любой трофей.
Обновлено в 17:15
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет

Житель Якутии нашел на берегу реки Индигирка отрубленную волчью голову, которая пролежала до наших дней 40 тыс. лет.
Обновлено вчера в 13:50
Музыка

Radiohead обнародовала 18 часов неизданных композиций из-за хакеров

Напомним, ранее британские музыканты подверглись взлому хакеров, в результате которого с рабочего компьютера лидера коллектива Тома Йорка были украдены неизданные музыкальные материалы альбома OK Computer.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР

На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Экономика

Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира

Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Общество

На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Обновлено в 09:48
Музыка

Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
Обновлено в 19:13
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