Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»РБК 11:19

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football. По информации издания, клубы уже согласовали трансфер футболиста — «красно-белые» заплатят за переход игрока €6 млн. Н’Жие выступает за «Марсель» с 2017 года.
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Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Sportbox.RU10:24

«Спартак» договорился с нападающим сборной Камеруна

Sport.ru10:59

Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Матч ТВ10:24

«Спартак» близок к подписанию нападающего «Марселя» Н’Жие

Sport24.ru09:48

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Евро-футбол.ру10:18

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Н’Жье за € 6 млн

Чемпионат09:57

Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Нжи

Спорт-Экспресс09:20
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