Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»РБК 11:19
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football. По информации издания, клубы уже согласовали трансфер футболиста — «красно-белые» заплатят за переход игрока €6 млн. Н’Жие выступает за «Марсель» с 2017 года.
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Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки
Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Экономика
Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения
Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.
Обновлено в 03:46
Космос
«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 17:34
Гаджеты
Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.
Обновлено в 06:31
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Баскетбол
Джеймс Харден – о совместной игре с Уэстбруком: «С таким уровнем таланта все получается само собой»
Обновлено в 02:41
Общество
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.
Обновлено в 00:24
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Химки» нанесли крупное поражение «Текстильщику»
В матче третьего тура первенства ФНЛ Химки крупно обыграли Текстильщик 4:1. Встреча проходила в Иванове.
Обновлено в 10:59
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48