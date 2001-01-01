Футбол

СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»РБК 04:30

Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского «Динамо», сообщает СЭ. По информации издания, по результатам обследования клуб собирается принять решение о подписании контракта с 30-летним защитником.
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Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

По информации "СЭ", защитник Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского "Динамо".
Спорт-Экспресс03:33

Подробнее о событии

Паршивлюк близок к подписанию контракта с «Динамо». Игрок прошел медосмотр

Спорт БИЗНЕС Online04:20

«Ростов» может подписать контракт с Устиновым в случае ухода Паршивлюка

Чемпионат06:39

СМИ: Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Матч ТВ04:04

Уход Паршивлюка откроет дверь в «Ростов» Устинову

Soccer.ru06:53

СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»

РБК04:30

Экс-защитник «Рубина» Устинов может перейти в «Ростов» в случае ухода Паршивлюка

Sports.ru06:57

Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Спорт-Экспресс03:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Вашингтон
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших

Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.
Обновлено в 06:30
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Общество

В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра

Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Сочи из-за селя подтопило дорогу к курорту «Роза Хутор»

Специалисты в Сочи ведут расчистку от последствий сошедшего мощного селя на трассу, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России

По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Обновлено в 06:30
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Футбол

«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»

Неймар принял все условия каталонского клуба для своего возвращения в его ряды этим летом, в том числе публичные извинения, понижение зарплаты и публичные извинения за свой внезапный переход.
Обновлено в 06:01
Политика

Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными

Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Технологии

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
Гаджеты

Новый ускоритель MSI GeForce GTX 1650 имеет низкопрофильное исполнение

Компания MSI анонсировала графический ускоритель GeForce GTX 1650 4GT LP, подходящий для использования в компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса.
Обновлено в 04:09
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Обновлено вчера в 03:23
Игры

Le Monde: Diablo 4 показали работникам Blizzard

Французское издание Le Monde сообщает, что Blizzard провела закрытую презентацию Diablo 4. В статье, которая фокусируется на сокращениях в Activision Blizzard, журналисты сообщили, что компания показала сотрудникам компании новую часть серии Diablo.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов

Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 03:08
Наука

Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!

В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
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