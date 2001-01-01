СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»РБК 04:30

По информации "СЭ", защитник Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского "Динамо".

с чего всё началось

Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского «Динамо», сообщает СЭ. По информации издания, по результатам обследования клуб собирается принять решение о подписании контракта с 30-летним защитником.

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