Футбол

СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»РБК 04:30

Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского «Динамо», сообщает СЭ. По информации издания, по результатам обследования клуб собирается принять решение о подписании контракта с 30-летним защитником.
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Паршивлюк близок к подписанию контракта с «Динамо». Игрок прошел медосмотр

Спорт БИЗНЕС Online04:20

СМИ: Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Матч ТВ04:04

Экс-защитник «Рубина» Устинов может перейти в «Ростов» в случае ухода Паршивлюка

Sports.ru06:57

Уход Паршивлюка откроет дверь в «Ростов» Устинову

Soccer.ru06:53

СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»

РБК04:30

«Ростов» может подписать контракт с Устиновым в случае ухода Паршивлюка

Чемпионат06:39

Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Спорт-Экспресс03:33
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Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Политика

Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.
Обновлено в 06:56
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество

Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию

Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
Обновлено в 08:06
Политика

Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург

Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин запретил авиакомпаниям РФ полеты в Грузию

Президент Российской Федерации Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года.
Обновлено 21 июня в 14:29
Общество

Куйвашев пригрозил региональным операторам увольнением

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) заявил, что регион разорвет контракты с компаниями в случае повторения ситуации в Верхней Салде.
Обновлено в 07:35
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Обновлено в 02:02
Происшествия

Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области

В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Транспорт

Шесть станций метро построят в Москве до конца года

Бочкарев напомнил, что с начала этого года в Москве уже введено в эксплуатацию 17,9 км линий метро и восемь станций.
Обновлено в 05:26
Космос

В NASA подтвердили наличие метана на Марсе

Специалисты NASA подтвердили наличие высокой концентрации метана в атмосфере Марса.
Обновлено в 06:12
Авто

В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты

Raspberry Pi 4 получит новый процессор, больше ОЗУ и не только

Обновлено в 05:23
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол

Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки

По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Гаджеты

Xiaomi продала 1 миллион Mi Band 4 за 8 дней

Обновлено в 05:10
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Культура

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Футбол

Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историю

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:15
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Российский футболист, защитник клуба «Ростов».
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