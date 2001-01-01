Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»РБК 04:30
Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для московского «Динамо», сообщает СЭ. По информации издания, по результатам обследования клуб собирается принять решение о подписании контракта с 30-летним защитником.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:45, Вашингтон
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.
Обновлено в 06:56
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
Обновлено в 08:06
Политика
Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург
Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин запретил авиакомпаниям РФ полеты в Грузию
Президент Российской Федерации Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года.
Обновлено 21 июня в 14:29
Общество
Куйвашев пригрозил региональным операторам увольнением
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) заявил, что регион разорвет контракты с компаниями в случае повторения ситуации в Верхней Салде.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области
В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
Общество
Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Бочкарев напомнил, что с начала этого года в Москве уже введено в эксплуатацию 17,9 км линий метро и восемь станций.
Обновлено в 05:26
Космос
В NASA подтвердили наличие метана на Марсе
Специалисты NASA подтвердили наличие высокой концентрации метана в атмосфере Марса.
Обновлено в 06:12
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Xiaomi продала 1 миллион Mi Band 4 за 8 дней
Обновлено в 05:10
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Футбол
Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историю
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:15