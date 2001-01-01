Футбол

СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»РБК 04:30

Контракт футболиста с «Ростовом» был рассчитан до конца минувшего сезона, поэтому в случае заключения соглашения с «Динамо» он пополнит команду в статусе свободного агента. Если «Динамо» подпишет контракт с Паршивлюком, он станет четвертым защитником, перешедшим в команду в летнее межсезонье.
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Паршивлюк близок к подписанию контракта с «Динамо». Игрок прошел медосмотр

Спорт БИЗНЕС Online04:20

СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»

РБК04:30

Паршивлюк прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

Soccer.ru04:01

СМИ: Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Sportbox.RU04:04

СМИ: Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Матч ТВ04:04

«СЭ»: Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Sports.ru04:10

Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Спорт-Экспресс03:33
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