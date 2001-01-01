Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо»РБК 04:30
Контракт футболиста с «Ростовом» был рассчитан до конца минувшего сезона, поэтому в случае заключения соглашения с «Динамо» он пополнит команду в статусе свободного агента. Если «Динамо» подпишет контракт с Паршивлюком, он станет четвертым защитником, перешедшим в команду в летнее межсезонье.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
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Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
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Кино
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Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
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Mazda отзывает в России более 900 автомобилей
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Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика
Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17
Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.
Обновлено в 05:22
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
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Обновлено в 02:22
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Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
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Обновлено вчера в 03:07
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Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
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Обновлено в 04:19
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У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники.
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Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
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