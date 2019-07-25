Футбол

СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста НаингголанаRT на русском 14:36

В сферу интересов действующего чемпиона России по футболу попал полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан. Как сообщает Inter News, санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании бельгийского футболиста Раджи Наингголана.
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