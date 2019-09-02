Санкт-петербургский «Зенит» достиг договорённости с голландским «Витессом» по трансферу защитника Вячеслава Караваева. Как сообщает «Чемпионат», о переходе 24-летнего россиянина официально будет объявлено 2 сентября.

СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева

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