Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКАГазета.Ru 18:33
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". По информации Sky Sport Italia, бразилец уже договорился о заключении контракта с "Удинезе".
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Армия и оружие
США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе
США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35
Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Происшествия
Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.
Обновлено в 09:58
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
Согласно составленному Росстатом рейтингу наиболее высокооплачиваемых отраслей российской экономики по итогам 2018 года, больше всех в стране получали нефтяники и газовики (примерно 130 тысяч рублей в месяц), а также работники отраслей производства табака и угля-кокса (около 121 тысячи рублей), пишут "Известия".
Обновлено в 02:18
Здоровье
20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники
90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Обновлено в 19:42
Гаджеты
Apple наградила приложения на iOS с лучшим дизайном
Компания Apple вручила награды разработчика приложений на iOS на ежегодной церемонии Apple Design Award 2019.
Обновлено в 18:35
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Кино
Названы самые неудобные костюмы в супергеройских фильмах
Самым неудобным костюмом за всю историю супергеройского кино признана экипировка Железного человека (Роберт Дауни-младший).
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Москвичи смогут получить результаты анализов по электронной почте
Сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, появился в Москве, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:41
Здоровье
В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов
В региональном центре появится электронная база маломобильных пациентов.
Обновлено в 10:49
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Эксперты определили самые полезные ягоды
Обновлено в 21:21
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Авто
Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)
Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Общество
ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Здоровье
Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару
Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Уточняется, что прогноз по росту экономики России в этом году был снижен. Ранее Всемирный банк отчитался о бедности украинцев.
Обновлено в 20:32
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32