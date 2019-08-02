Футбол
«Спартак» договорился о трансфере ТиляРоссийская газета 02 августа в 01:11
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
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«Спартак» и «АЗ Алкмар» ударили по рукам. Трансфер Тила обойдётся в €15 млн
Sport.ru01 августа в 17:28
«Спартак» договорился с АЗ о переходе Тила. Сумма трансфера составит более €15 млн
Sport24.ru01 августа в 17:00
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